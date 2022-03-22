Тренер клубу УПЛ продає медаль за перемогу в Кубку УЄФА, щоб допомогти ЗСУ

Тренер клубу УПЛ продає медаль за перемогу в Кубку УЄФА, щоб допомогти ЗСУ

Юрій Вірт жертвує своєю найціннішою нагородою на підтримку української армії.

Колишній воротар донецького "Шахтаря", а нині головний тренер рівненського "Вереса" Юрій Вірт вирішив допомогти українським військовим, які героїчно воюють з російськими окупантами.

47-річний фахівець виставив на аукціон свою лімітовану медаль за перемогу "Шахтаря" в Кубку УЄФА 2009 року. Усі зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ.

Про початок благодійного аукціону Вірт оголосив на своїй сторінці в Instagram. Торги завершаться в четвер, 24 березня, о 20:00. Стартова ціна - 2 тисячі гривень, а мінімальний крок ставки - 1000 грн.

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