Тренер "Ліверпуля" Клопп після перемоги пригостив фанатів пивом - відео заполонило соцмережі

Німецький фахівець віддячив уболівальникам за підтримку.

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп вкотре нагадав, чому його так сильно люблять фанати з усього світу.

54-річний німець після виїзної перемоги своєї команди над "Крістал Пелас" (3:1) у поєдинку 23-го туру англійської Прем'єр-ліги вирішив втішити шанувальників мерсисайдського клубу, які не змогли бути присутніми на стадіоні в Лондоні через коронавірусні обмеження.

Невелича групка уболівальників все ж приїхала до англійської столиці та після гри чекала на команду біля арени. На них і звернув увагу Клопп - коуч "червоних" вийшов із клубного автобуса та виніс фанатам дві пляшки пива.

Відео частування від Юргена швидко розлетілося соцмережами.

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game pic.twitter.com/5v0C8WiEx3 — Dean (@DeanCoombes) January 23, 2022

Додамо, що в АПЛ пригощає фанатів пивом не лише Клопп. Новоспечений тренер "Евертона" Данкан Фергюсон у день матчу з "Астон Віллою" пригостив пивом усіх фанатів у місцевому барі. Команда Віталія Миколенка без українця програла бірмінгемцям (0:1), але прихильності серед уболівальників "ірисок" шотландський спеціаліст собі точно додав.

"Ліверпуль" скоротив відтавання від лідера турнірної таблиці "Манчестер Сіті" до дев'яти очок. "Мерсисайдці" посідають другу сходинку та мають гру в запасі.

У наступному турі "Ліверпуль" 10 лютого зіграє із "Лестером", а перед цим 6 лютого прийме "Кардіфф Сіті" в четвертому раунді Кубка Англії.

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