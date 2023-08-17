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Тренер "Манчестер Сіті" Гвардіола встановив унікальне досягнення в Суперкубку УЄФА

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Тренер "Манчестер Сіті" Гвардіола встановив унікальне досягнення в Суперкубку УЄФА

Хосеп Гвардіола / Фото: Associated Press

Іспанець став першим, хто виграв Суперкубок Європи на чолі трьох різних клубів.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола став автором унікального досягнення після перемоги своєї команди в Суперкубку УЄФА-2023.

16 серпня манчестерський клуб у серії пенальті обіграв іспанську "Севілью" та вперше в історії виборов цей трофей.

Гвардіола ж завоював свій четвертий Суперкубок Європи у тренерській кар'єрі. Раніше він вже перемагав у цьому турнірі на чолі "Барселони" (2009, 2011) та "Баварії" (2013).

Таким чином, 52-річний іспанець став першим тренером, який виграв Суперкубок УЄФА з трьома різними командами.

Крім того, Пеп наздогнав рекордсмена за кількістю здобутих на посаді тренера Суперкубків УЄФА – італійця Карло Анчелотті, який також тріумфував у цьому турнірі чотири рази: на чолі "Мілана" (2003, 2007) та "Реала" (2014, 2022).

"Ми дуже раді, що вже виграли трофей. Нам не вистачає ще одного, який міг би дозволити нам зробити повне коло – наступною буде поїздка на Клубний чемпіонат світу", – прокоментував Гвардіола перемогу в Суперкубку УЄФА.

Нагадаємо, Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" від 2016 року. Разом з "городянами" він уже здобув 15 трофеїв: п'ять разів вигравав чемпіонат Англії, чотири рази перемагав у Кубку ліги, двічі брав Кубок та Суперкубок Англії, по разу – Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

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