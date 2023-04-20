Тренер "Манчестер Сіті" Гвардіола встановив унікальний рекорд у Лізі чемпіонів

Іспанський фахівець став рекордсменом за виходами до півфіналу ЛЧ.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю виходів до півфіналу турніру.

У середу, 19 квітня, "городяни" зіграли внічию з "Баварією" (1:1) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Відтак, англійський клуб переміг за сумою двох поєдинків ( 4:1 ) і вибив мюнхенців з турніру.

Цей вихід до півфіналу став для 52-річного іспанця ювілейним, десятим, у його тренерській кар'єрі. Таким чином, Гвардіола обійшов керманича мадридського" Реала" Карло Анчелотті, яки доходив до стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів дев'ять разів.

Only two managers have qualified for 9+ Champions League semi-finals:



◉ 10 - Pep Guardiola

◉ 9 - Carlo Ancelotti



They meet again in the final four. #UCL pic.twitter.com/QU82uBmXEV — Squawka (@Squawka) April 19, 2023

Гвардіола діставався півфіналів ЛЧ на чолі трьох клубів. Чотири рази він робив це з "Барселоною", тричі з "Баварією" та тричі з "Манчестер Сіті" (включно з нинішнім сезоном – прим.).

Додамо, що з попередніх дев'яти півфіналів йому лише тричі вдавалося пробитися до фіналу. У сезонах 2008/09 та 2010/11 іспанець вигравав трофей з "Барселоною", а в кампанії 2020/21 програв фінальний матч біля керма "Манчестер Сіті".

Цікаво, що саме з Анчелотті доведеться зустрітися Гвардіолі в півфіналі поточного розіграшу ЛЧ – "городяни" позмагаються за путівку до фіналу турніру з мадридським "Реалом", який у чвертьфіналі двічі обіграв лондонський "Челсі".

Іншого фіналіста Ліги чемпіонів визначить суто італійське протистояння, в якому "Інтер" зійдеться з "Міланом".

Перші поєдинки півфіналу відбудуться 9 та 10 травня, а матчі-відповіді заплановані на 16 та 17 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня.

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