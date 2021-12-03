Тренер "Манчестер Юнайтед" дотепним жартом закрив чутки про трансфер зіркового бомбардира (відео)

Ральф Рангнік з гумором відповів на запитання від журналістів.

Новоспечений головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік прокоментував інформацію ЗМІ, що в його контракті з "манкуніанцями" прописаний бонус у розмірі 10 млн євро за підписання форварда дортмундської "Боруссії" Ерлінга Голанда.

63-річний німецький фахівець спростував ці чутки, іронічно відповівши журналістам.

"10 млн? Дайте перевірю папери. Так, 10 млн за Голанда, ще 10 млн за Мбаппе, 10 млн за Левандовські та 10 млн за Кімміха. Ні, це нісенітниця. У моєму контракті таких опцій немає. Хоча Голанд чудовий нападник, я про це знаю краще за багатьох", - заявив Рангнік на пресконференції.

Зазначимо, що між Голандом та Рангніком збереглися хороші стосунки. Нинішній керманич "Манчестер Юнайтед" працював спортивним директором "Зальцбурга", коли в 2019 році австрійський клуб підписав угоду з норвезьким нападником.

У нинішньому сезоні Голанд провів сім матчів за "джмелів" у Чемпіонаті Німеччини, забив 10 голів і зробив три результативні передачі.

Ерлінг є другим найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt після форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе. Вартість норвежця оцінюється в 150 мільйонів євро.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Голанд встановив видатний рекорд Чемпіонату Німеччини.

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