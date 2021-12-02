Тренер "Манчестер Юнайтед" отримає "жирний" бонус, якщо заманить до клубу одного з найдорожчих гравців світу

Тренер "Манчестер Юнайтед" отримає "жирний" бонус, якщо заманить до клубу одного з найдорожчих гравців світу

Керівництво "червоних дияволів" доручило німецькому спеціалісту підписати забивного норвежця.

Новоспечений головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік може розраховувати на солідну суму, якщо переконає приєднатися до "манкуніанців" форварда дортмундської "Боруссії" Ерлінга Голанда.

За інформацією видання Bild, перехід 21-річного норвежця до стану "червоних дияволів" збагатить 63-річного німецького фахівця бонусом у розмірі 10 млн євро.

Боси МЮ сподіваються, що цьому трансферу сприятимуть хороші стосунки між Голандом та Рангніком. Нинішній керманич "Манчестер Юнайтед" працював спортивним директором "Зальцбурга", коли в 2019 році австрійський клуб підписав угоду з норвезьким нападником.

У нинішньому сезоні Голанд провів сім матчів за "джмелів" у Чемпіонаті Німеччини, забив 10 голів і зробив три результативні передачі.

Ерлінг є другим найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt після форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе. Вартість норвежця оцінюється в 150 мільйонів євро.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Голанд встановив видатний рекорд Чемпіонату Німеччини.