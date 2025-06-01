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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Тренер ПСЖ прокоментував розгромну перемогу над "Інтером" у фіналі Ліги чемпіонів

Луїс Енріке поділився емоціями після того, як його команда виграла найпрестижніший єврокубок.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Луїс Енріке

Луїс Енріке / © Associated Press

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував розгромну перемогу над "Інтером" (5:0) у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25, який відбувся на "Альянц Арені" в Мюнхені.

"Ми дуже добре підготувалися, щоб провести цей матч на такому високому рівні. Команда проявила себе бездоганно. Ми дуже енергійно пресингували. Усман Дембеле невтомно пресингував і захисників, і воротаря.

Від самого першого дня я говорив, що хочу вигравати великі трофеї. ПСЖ ніколи раніше не перемагав у Лізі чемпіонів. Ми зробили це вперше. Це приголомшливе відчуття – ми ощасливили так багато людей.

Я дуже щасливий. Було дуже зворушливо, коли вболівальники підняли банер, присвячений моїй родині. Я завжди думаю про свою доньку. Ксана фізично не тут, але вона завжди зі мною, і зараз вона радіє разом з нами.

Тренери повинні завжди контролювати свої емоції. Щоб бути в силах допомагати гравцям, треба вміти справлятися з тиском. Ми підійшли до фіналу з холодною головою і дали волю емоціям, коли це вже було дозволено. Тепер можемо насолодитися цим моментом. Ми веземо трофей до Парижа.

Я хочу привітати "Інтер" – всіх їхніх гравців і тренерський штаб. Після матчу вони проявили до нас повагу. Це урок кожному – треба вміти програвати. Вони залишилися на полі до самого кінця.

Цього сезону у нас було дуже багато молодих гравців, і це непросто. Але у фіналі багато хто з них був на провідних ролях. Ми чудово попрацювали і в обороні. З такою оборонною грою Дембеле проявив себе як справжній лідер.

Ми здорово почали і домінували від самого початку. Але я хотів, щоб команда і далі йшла вперед і забивала. Щоб закріпити нашу перемогу", – цитує Енріке офіційний сайт УЄФА.

ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

ПСЖ здобув перший у клубній історії требл. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів.

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