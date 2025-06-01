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Тренер ПСЖ святкував перемогу в Лізі чемпіонів у футболці, присвяченій померлій донечці
А уболівальники паризького клубу присвятили банер дочці Луїса Енріке, яка померла у віці 9 років від остеосаркоми.
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке святкував розгромну перемогу над міланським "Інтером" (5:0) у фіналі Ліги чемпіонів у футболці, присвяченій його 9-річній доньці Ксані, яка 2019 року померла від остеосаркоми – раку кісток.
На футболці 55-річного іспанського фахівця був зображений пам'ятний момент, де він 2015 року разом з Ксаною на полі встановлює прапор Каталонії після перемоги на чолі "Барселони" над "Ювентусом" у фіналі Ліги чемпіонів.
Після тріумфу в найпрестижнішому євротурнірі з ПСЖ тренер одягнув футболку, де цей зворушливий кадр було стилізовано із стягом паризького клубу.
"Я пам'ятаю неймовірну фотографію, яка в мене є з нею... після перемоги в Лізі чемпіонів, коли ми ставили прапор "Барселони". Я сподіваюся зробити те ж саме з ПСЖ. Моя дочка не буде там фізично, але вона буде там духовно", – говорив Енріке перед фіналом.
А вже після перемоги свого клубу в Лізі чемпіонів уболівальники ПСЖ на трибунах "Альянц Арени" в Мюнхені підняли банер із зображення того самого фото Енріке та Ксани, але вже у кольорах парижан.
"Моя донька Ксана завжди була поруч зі мною відтоді, як пішла з життя. Її більше немає фізично, але духовно вона завжди зі мною.
Перемога в Лізі чемпіонів не змушує мене відчувати її ближче. Навпаки, у моменти поразок я відчуваю її ще сильніше. Я завжди відчуваю її присутність.
Я прагну жити, зберігаючи пам'ять про все прекрасне, що вона принесла в моє життя", – сказав Енріке після перемоги над "Інтером" у фіналі.
ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".
Команда Луїса Енріке здобула перший у клубній історії требл. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів.
А сам Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли. Луїс став лише другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.