Тренер ПСЖ святкував перемогу в Лізі чемпіонів у футболці, присвяченій померлій донечці

Луїс Енріке / © Associated Press

Реклама

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке святкував розгромну перемогу над міланським "Інтером" ( 5:0 ) у фіналі Ліги чемпіонів у футболці, присвяченій його 9-річній доньці Ксані, яка 2019 року померла від остеосаркоми – раку кісток.

На футболці 55-річного іспанського фахівця був зображений пам'ятний момент, де він 2015 року разом з Ксаною на полі встановлює прапор Каталонії після перемоги на чолі "Барселони" над "Ювентусом" у фіналі Ліги чемпіонів.

Після тріумфу в найпрестижнішому євротурнірі з ПСЖ тренер одягнув футболку, де цей зворушливий кадр було стилізовано із стягом паризького клубу.

Реклама

"Я пам'ятаю неймовірну фотографію, яка в мене є з нею... після перемоги в Лізі чемпіонів, коли ми ставили прапор "Барселони". Я сподіваюся зробити те ж саме з ПСЖ. Моя дочка не буде там фізично, але вона буде там духовно", – говорив Енріке перед фіналом.

А вже після перемоги свого клубу в Лізі чемпіонів уболівальники ПСЖ на трибунах "Альянц Арени" в Мюнхені підняли банер із зображення того самого фото Енріке та Ксани, але вже у кольорах парижан.

"Моя донька Ксана завжди була поруч зі мною відтоді, як пішла з життя. Її більше немає фізично, але духовно вона завжди зі мною.

Перемога в Лізі чемпіонів не змушує мене відчувати її ближче. Навпаки, у моменти поразок я відчуваю її ще сильніше. Я завжди відчуваю її присутність.

Реклама

Я прагну жити, зберігаючи пам'ять про все прекрасне, що вона принесла в моє життя", – сказав Енріке після перемоги над "Інтером" у фіналі.

ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

Команда Луїса Енріке здобула перший у клубній історії требл. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів.

Реклама

А сам Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли. Луїс став лише другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.