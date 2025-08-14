Тренер ПСЖ здивував заявою після тріумфу над "Тоттенгемом" в Суперкубку УЄФА

Луїс Енріке / © Associated Press

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над "Тоттенгемом" у матчі за Суперкубок УЄФА.

55-річний іспанський фахівець несподівано заявив, що його команда не заслуговувала на перемогу в цьому поєдинку.

"Яке божевілля! Це саме те слово, божевілля... Мушу сказати, що я дуже щасливий. Не думаю, що ми заслуговували на перемогу, бо різниця між "Тоттенгемом", якій провів багато тренувань, і нами, у яких їх було лише п'ять, велика. Я думаю, це диво.

Я щасливий, бо сьогодні, як завжди, наші вболівальники підтримували команду протягом усього матчу, навіть коли ми програвали 1:0, а потім 2:0. Зрештою, хоча я не думаю, що ми цього заслуговували, мушу сказати, що я радий за всіх гравців, і особливо за вболівальників.

Важливо виграти цей трофей, хоча ми б воліли відпочити та подумати про наступний сезон. Було дивно мати таку коротку відпустку, але ще раз мушу сказати, що я радий за своїх гравців. Ми щасливі, ми чемпіони!" – наводить слова Енріке офіційний сайт парижан.

ПСЖ з неймовірним камбеком здолав "Тоттенгем" у матчі за Суперкубок УЄФА. Підопічні Луїса Енріке поступалися в рахунку 0:2, але потім забили на 85-й і 90+4-й хвилинах та перевели гру до серії пенальті, де виявилися точнішими за лондонський клуб.

ПСЖ уперше в історії виграв Суперкубок УЄФА. Паризький клуб удруге змагався за цей трофей. Перша спроба закінчилась невдало – 1996 року, коли Суперкубок УЄФА розігрувався з двох матчів, парижани двічі поступились "Ювентусу" (1:6, 1:3).

"Тоттенгем" уперше у своїй історії взяв участь у поєдинку за Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

"Тоттенгем" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі лондонський клуб здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0), вигравши перший єврокубковий трофей за 41 рік.