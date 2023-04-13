Тренер "Реала" Анчелотті встановив рекордне досягнення у Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті встановив унікальне досягнення за підсумками першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з лондонським "Челсі".

"Королівський клуб" на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" переміг "пенсіонерів" з рахунком 2:0.

Для Анчелотті ця перемога стала 35-ю в Лізі чемпіонів на чолі "Реала". Італійський спеціаліст став абсолютним рекордсменом мадридського клубу за цим показником. Для цього йому знадобилося 47 матчів.

Анчелотті перевершив досягнення іспанця Вісенте Дель Боске, який здобув з "вершковими" 34 перемоги, провівши біля керма клубу 60 поєдинків.

35 - Carlo #Ancelotti has won 35 Champions League games with Real Madrid (in 47 matches), more than any other manager with the club in the competition. Authority.#RealChelsea pic.twitter.com/pxUR4MR3Bj — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 12, 2023

Додамо, що Анчелотті вдруге очолив "Реал" влітку 2021-го. До цього він працював з мадридцями від 2013 до 2015 року.

Під його керівництвом "бланкос" двічі вигравали Лігу чемпіонів у сезонах 2013/14 і 2021/22. Також Карло здобув два титули ЛЧ на чолі італійського "Мілана".

Чинний контракт Анчелотті з іспанським клубом спливає 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, матч-відповідь між "Челсі" та "Реалом" відбудеться у вівторок, 18 квітня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Переможець пари Реал" – "Челсі" в півфіналі ЛЧ зустрінеться з тріумфатором дуелі "Манчестер Сіті" – "Баварія". У першому матчі колектив Хосепа Гвардіоли на власному полі розбив мюнхенців з рахунком 3:0.

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