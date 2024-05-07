Тренер "Реала" назвав голкіпера на вирішальний матч з "Баварією" в Лізі чемпіонів: чи зіграє Лунін

Карло Анчелотті підтвердив, що українець вийде на поле і в другому поєдинку проти мюнхенців.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті визначився із позицією голкіпера на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з "Баварією".

Керманич "вершкових" повідомив, що у вирішальному поєдинку проти мюнхенців ворота його команди захищатиме українець Андрій Лунін, який також грав у першому півфінальному матчі.

Водночас, бельгійський голкіпер Тібо Куртуа, який в останньому матчі "Реала" у чемпіонаті Іспанії проти "Кадіса" повернувся на поле після майже року відсутності через травми, залишиться на лавці для запасних.

"Куртуа добре зіграв проти "Кадіса", але йому потрібен час, щоб набрати оптимальну форму. Завтра у воротах зіграє Лунін", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Цього сезону Лунін провів 29 матчів за "Реал" у всіх турнірах, 12 разів зберігав ворота "на замку" та пропустив 27 голів.

Матч "Реал" – "Баварія" відбудеться у середу, 8 травня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Перша зустріч між командами в Мюнхені завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Реал" Мадрид – "Баварія".

Нагадаємо, напередодні "Реал" достроково став чемпіоном Іспанії сезону-2023/24. Для 25-річного Луніна це восьмий трофей у складі мадридського клубу.

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