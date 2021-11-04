Тренер "Реала" про "Шахтар": ця команда особлива, вона не така, як усі

Керманич Королівського клубу розхвалив донеччан.

Головний тренер мадридського " Реала " Карло Анчелотті поділився враженнями від поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

Слова керманича "вершкових" цитує офіційний сайт "гірників".

"Тут у нас особливі матчі і наші вболівальники особливі. І це добре для нашої мотивації. Ми почали добре, але потім наша інтенсивність знизилася, особливо в першому таймі – надто довге володіння м'ячем, вище, нижче. Таке може статися. І наші вболівальники іноді гальмують нас своєю поведінкою та свистом.

Ми розпочали добре та агресивно обидва тайми, особливо перший. Забили перший гол досить швидко. Мали трошки зачекати, а потім працювати з ще більшою агресивністю та ефективністю. Ми просто намагалися контролювати м'яч без особливо гострих атак - про це я гравцям і сказав.

"Шахтар" змінив свій стиль гри. Нам довелося відійти, відсунути захисну лінію. Вони забили гол за 10 хвилин до кінця тайму. Звичайно, ми трохи відійшли назад, щоб не пропустити. Потім була певна втома. "Шахтар" – команда особлива, не така, як усі. Їм подобається пресингувати: ти пресингуєш - і вони теж пресингують тебе. Такий був матч. Щоб уникнути такого пресингу, ми трохи змінили стиль, стратегію. Саме проти цього суперника ми так зіграли", - сказав італійський фахівець.

"Реал" мінімально переміг "Шахтар" із рахунком 2:1 ;

; Після перемоги над "гірниками" мадридський клуб (9 очок) одноосібно очолив групу D. "Шахтар" з одним набраним балом замикає квартет. Між ними розташувалися італійський "Інтер" (7 балів) та молдавський "Шериф" (6 пунктів);

У 5-му турі ЛЧ "Шахтар" зустрінеться на виїзді з "Інтером", а "Реал" завітає в гості до "Шерифа". Матчі відбудуться 24 листопада.

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