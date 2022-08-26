Тренер "Шахтаря" оштрафував головного таланта клубу на тисячу доларів: яка причина

Так, 21-річний півзахисник отримав фінансове стягнення в розмірі тисячі доларів за те, що спізнився на тренування.

Про це йдеться у випуску "Чистий підкаст" на YouTube-каналі.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, з приходом Йовічевича у донецький "Шахтар в клубі створили нову систему штрафів. Футболісти повинні заплатити з власної кишені за запізнення на тренування чи командний обід.

Колишній захисник "гірників" В'ячеслав Шевчук погодився з такими жорсткими методами. Він запевнив, що результат починається із дисципліни за межами футбольного поля. Якщо там буде дисципліна, лише тоді футболіст зможе досягти високого результату.

Зазначимо, щщо влітку Мудриком цікавилися німецький "Баєр", англійський "Брентфорд" та французька "Ніцца". Сам гравець розповів, що вирішив залишитись у команді, незважаючи на пропозиції європейських клубів. А представник футболіста Олексій Альохін заявив, що донеччани відхилили усі пропозиції щодо півзахисника.

Контракт Мудрика з "Шахтарем" діє до 2026 року. У сезоні 2021/22 він зіграв у 19 матчах "гірників", забив два м’ячі та віддав дев’ять результативних передач;

"Шахтар" із нічиєї проти харківського "Металіста-1925" (0:0) розпочав сезон-2022/23 в УПЛ. У наступному турі команда Йовічевича 28 серпня зіграє із "Кривбасом".

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