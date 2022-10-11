Тренер "Шахтаря" потужною промовою "зарядив" гравців на матч проти "Реала" в Лізі чемпіонів (відео)

Керманич "гірників" очікує, що команда буде битися на полі від стартового до фінального свистка.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич емоційно звернувся до гравців своєї команди напередодні матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".

"Важкий день для всіх нас. Але ми разом і ніхто замість нас не вийде на поле. Не скасують гру, як в УПЛ. Там набагато гірше, ніж тут, і тому відповідальність зростає. Ми повинні віддати всі сили на футбольному полі. Абсолютно всі. Зараз цю силу повинні відчути всі українці, які на нас дивляться. Битися з першої до останньої секунди.

Одна британська приказка допомогла виграти Другу світову війну: "Зберігайте спокій і продовжуйте битися". Покажіть, з чого ви зроблені. Ви насправді всі міцні і потужні. Ви і ваші сім'ї. Ми переживемо це, переступимо і виграємо. Ця енергія допоможе нам у матчі здобути хороші очки. Тренуймося і виходимо потім на поле", - сказав Йовічевич своїм підопічним.

Важкий день для всієї країни



«Мусимо віддати абсолютно всі сили на полі» ⚒



Звернення Ігора Йовічевіча до команди напередодні матчу з «Реалом» у Лізі чемпіонів.#ШахтарРеал #UCL pic.twitter.com/qJJjflahAF — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022

Матч "Шахтар" - "Реал" відбудеться у вівторок, 11 жовтня, на стадіоні польської "Легії" у Варшаві. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

В іншому матчі четвертого туру в групі F шотландський "Селтік" прийматиме німецький "РБ Лейпциг". Ця гра також розпочнеться 11 жовтня о 22:00 за київським часом.

Після трьох турів "Шахтар" з 4 очками та перебуває на другому місці в своїй групі. Лідирує "Реал" з 9 балами. РБ "Лейпциг" із трьома пунктами посідає третю сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.

Поєдинки 5-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Селтік" - "Шахтар", РБ "Лейпциг" - "Реал".

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