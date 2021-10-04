Тренер "Шахтаря" про матч із "Динамо": бачив, що тільки одна команда домінувала в грі від початку і до кінця

Тренер "Шахтаря" про матч із "Динамо": бачив, що тільки одна команда домінувала в грі від початку і до кінця

Керманич залишився задоволений діями своїх підопічних.

Головний тренер донецького " Шахтаря " Роберто Де Дзербі прокоментував дербі проти київського "Динамо" в рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги.

Так, італійський фахівець залишився задоволений діями своїх підопічних, передає офіційний сайт донеччан.

"Я бачив, що тільки одна команда домінувала в грі з початку і до кінця - саме "Шахтар". На жаль, Траоре, Фернандо, Дентіньо і Мораєс травмовані. У нас були труднощі з тим, щоб забити гол.

Але насправді я дуже задоволений тим, як ми сьогодні зіграли, у нас було багато потенційних шансів. «Динамо» в минулому сезоні стало чемпіоном України з 11 очками відриву. Ви бачили, що вони в кінці матчу просто втратили час. Я вважаю, це великий знак для нас, що ми впевнені в наших силах.

Думаю, що, ми заслужили забити гол. "Динамо" - сильна команда, яка минулого сезону виграла всі. Але в цьому сезоні все - нове. Ми вже виграли Суперкубок. Сьогоднішній матч показав, що ми заслужили більшого. Повторюся, грати проти "Динамо" завжди складно. Думаю, мої футболісти знову провели дуже хороший матч.

Природно, ці матчі дають мені великі стимули і мотивацію, щоб дати максимум того, що я можу", - сказав Де Дзербі.

Зустріч "Динамо" та "Шахтаря" завершилася безгольовою нічиєю з рахунком 0:0 ;

; Після десяти турів в активі "гірників" 23 очки та друга позиція в турнірній таблиці УПЛ. Від лідера, яким є "Динамо", донеччани відстають на три бали.

Наступний матч "Шахтар" проведе проти "Зорі" (15 жовтня), а вже за чотири дні зустрінеться з мадридським "Реалом" у Лізі чемпіонів.

Раніше розповідалося про те, що "Шахтар" втратив основного форварда на сім місяців.

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