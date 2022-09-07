Тренер "Шахтаря" - про розгромну перемогу в Лізі чемпіонів: коли граєш серцем за Україну, то виходить так, як сьогодні

Керманич "гірників" похвалив суперника, проте й відзначив якісну гру футболістів своєї команди. Окрім того, Йовічевич присвятив цю перемогу Україні.

Слова хорватського тренера цитує офіційний сайт донеччан.

"Вірю в команду від першого дня, коли ми почали працювати. Можливо, ніхто не чекав на таку яскраву перемогу, адже ми чудово знали, проти кого граємо. "Лейпциг" – клуб із репутацією, який за бюджетом входить до топ-3 в німецькій Бундеслізі. Клуб дуже потужний, який, можливо, тимчасово проходить через невелику кризу. І ми скористалися цим. Однак заслужили цілковито на такий результат, тому що грали серцем. Коли граєш серцем за державу, за Україну, то виходить так, як сьогодні.

Повністю пишаюся командою і можу сказати, що я зараз – найщасливіший тренер у світі. Це незабутній дебют. Усі хлопці віддалися цілковито, абсолютно всі – і персонал, і всі дали команді свою енергію разом із фанатами, які прийшли нас підтримати на стадіоні, й ми їх відчували весь час. Ця синергія – і є наша міць.

Ми – молода команда. Зараз вийшло так добре, проте наступного разу, можливо, буде інакше. Тому що це емоційна гойдалка молодих гравців. І сьогодні вони поводилися як дорослі, дуже і дуже кваліфіковані футболісти. Не відчувалася різниця у віці. І мене це потішило.

Шведа знаю дуже давно: він дебютував у мене в "Карпатах" у 17 років. На жаль, після 10 матчів його купила "Севілья": Мончі приїхав до Львова та забрав його. Але в пам'яті він залишився таким, яким був сьогодні. І став ще соліднішим, зарядженішим, мотивованішим. Він і Мудрик – два наші посилення. Як і Петряк, і Зубков, котрі можуть зіграти на цих позиціях. Тому що для великого клубу пріоритет – мати на кожній позиції по двоє гравців. Ви бачите, що в нас так є – і це розкіш для мене. І ми можемо їх використовувати в кожному матчі залежно від того, з ким граєш.

Коли граєш лише розумом, то ти свідомо обираєш стратегію, маєш більшу концентрацію, краще реагуєш, можеш підказати якомусь футболістові, що слід робити. Адже все сплановано. Однак коли футболіст має талант і починає грати серцем, а ми сьогодні в дебютному матчі грали за державу, за Україну, то це є дуже великим плюсом для нашої команди з ментальної точки зору. І в такий момент ти забуваєш про все, ти з'єднуєшся з матчем і просто літаєш полем. І вони не були стомленими. Можливо, завтра будуть, але сьогодні в них був такий адреналін, що вони самі просто шоковані тим, як зіграли.

Чесно, я щасливий і радію за них, бо ми показали, що можемо. Показали рівень, який повинні тримати, й цієї планки не опускати нижче. Адже від нас зараз вимагатиметься й далі грати так, що не завжди можливо, тому що це молоді гравці. Проте я їм вдячний, я їх дуже люблю, і ми продовжуватимемо працювати далі й скромно прямувати від матчу до матчу. Це дуже важливо", - сказав Йовічевич.

Зазначимо, що дуель РБ "Лейпциг" - "Шахтар" завершилася з рахунком 4:1 на користь українського колектива.