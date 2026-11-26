Арда Туран / © Associated Press

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Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран відреагував на поразку від стамбульського "Фенербахче" у матчі п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Номінально домашній для чемпіона України поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні — "Шахтар" поступився "Фенербахче" з рахунком 0:1.

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Ця поразка стала для "гірників" третьою поспіль у турнірі. До цього донеччани програли італійському "Інтеру" (0:1) та програли португальському "Спортингу" (0:1).

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Турецький керманич "помаранчево-чорних" на пресконференії після матчу з "Фенербахче" підбив підсумки гри та оцінив шанси своєї команди на вихід до плейоф.

"Хочу привітати "Фенербахче" та пана Емре з цією перемогою. На полі вони в певних аспектах діяли краще за нас. Ми часто не встигали вступати в боротьбу, запізнювалися з пошуком варіантів продовження атаки та припускалися багатьох помилок у передачах під час розіграшу м'яча. Навіть коли вони не пресингували нас 10 на 10, ми не могли знайти вільного гравця. Працюватимемо над нашою командою, яка є молодою і має потенціал. Іноді в таких командах можуть виникати подібні проблеми. Для нас це був гіркий досвід, з якого потрібно винести чимало уроків. Працюватимемо над помилками, щоб ставати кращими, і рухатимемося далі.

Як я оцінюю шанси "Шахтаря" потрапити до плейоф? Я ніколи не здавався в житті й не збираюся цього робити зараз. Якщо в наступних матчах ми наберемо шість або п'ять очок, то продовжимо боротися. Завжди кажу, що в нас команда, яка здатна грати проти будь-якого суперника в будь-якій точці світу. Це команда молодих гравців, які тільки розвиваються. Дехто з наших футболістів під час міжнародної паузи вирушить до юнацьких збірних, тож ми не шукатимемо виправдань, а намагатимемося показати все, на що здатні. Я ніколи не був людиною, яка дивиться на все крізь рожеві окуляри, та й не маю в цьому потреби. Перед матчем я сказав те, у що вірив: "Фенербахче" може грати на цьому рівні краще, ніж у своєму чемпіонаті. І сьогодні, разом зі своїм головним тренером, вони це продемонстрували. Тому вітаю їх із перемогою. А нам є над чим попрацювати й чимало уроків винести з цього матчу", — цитує Турана офіційний сайт "гірників".

Після п'яти турів "Шахтар" з 4 набраними очками посідає 26-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів.

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Попереду на підопічних Турана чекають ще три матчі основної стадії Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками будуть "Слован" Братислава (Словаччина), "Лейпциг" (Німеччина) та "Реал" Мадрид (Іспанія).

У наступному турі Ліги чемпіонів "гірники" 9 грудня на виїзді зіграють зі "Слованом".

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розчавив "Фенербахче" в Юнацькій лізі УЄФА.

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