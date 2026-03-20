Тренер "Шахтаря" прокоментував поразку від "Леха" та вихід до чвертьфіналу Ліги конференцій

Арда Туран / © ФК Шахтар

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран дав коментар після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 проти польського "Леха".

Поєдинок завершився перемогою познанців з рахунком 2:1, але за сумою двох зустрічей (4:3) до наступного раунду вийшов український клуб.

"Ми розпочали гру зі схемою 4–1–5 в атаці, але в нас виникли певні проблеми з її реалізацією, оскільки наші вінгери опускалися занадто глибоко, і ми не могли виконувати розрізні передачі, а також нам бракувало динаміки. Через це в нас виникали труднощі, і було складно створювати гольові моменти. Ми повільно грали і не могли швидко знаходити рішення, тому нас покарали.

У другому таймі ми перейшли на схему 3–1–6. Ісхак та Родрігес високо пресингували, тож нам було непросто знаходити рішення, потрібно було шукати вільних гравців. Вони мали приймати м'яч уже повернутими обличчям до воріт суперника і рухатися вперед. З цією схемою 3–1–6 наші вінгери не опускалися, а фулбеки більше зміщувалися всередину, щоб підключатися до атаки. Таким чином нам вдалося створити баланс.

Наші гравці продемонстрували хорошу психологічну стійкість. Звичайно, ми відреагували з тактичного боку, але головним було краще діяти в окремих епізодах. Коли граєш проти таких чемпіонів, вони, звісно, створюватимуть свої моменти.

Ми дуже повільно грали в першому таймі і були за це покарані. Чи діяли ми настільки погано, щоб поступитися в першому таймі 0:2? Я так не думаю. Це були лише один-два удари, які ми дозволили, і кутові. Потім ми змінили наш стиль гри", — наводить слова Турана офіційний сайт "Шахтаря".

У чвертьфіналі Ліги конференцій суперником "Шахтаря" стане нідерландський "АЗ Алкмар", який в 1/8 фіналу переміг празьку "Спарту" (2:1, 4:0).

Матчі "Шахтаря" проти "АЗ Алкмара" відбудуться 9 і 16 квітня. Переможець цієї пари у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія).

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Раніше повідомлялося, що гравці "Шахтаря" і "Леха" влаштували масову сутичку з вилученням після матчу Ліги конференцій.