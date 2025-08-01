ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
362
Час на прочитання
2 хв

Тренер "Шахтаря" прокоментував прохід "Бешикташа" у кваліфікації Ліги Європи

Арда Туран підбив підсумки другого поєдинку зі стамбульським клубом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Арда Туран

Арда Туран / © ФК Шахтар

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран дав пресконференцію після матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Бешикташа", в якому "гірники" вдруге обіграли (2:0) турецький клуб.

"Початок матчу з нашого боку був дещо стриманим. Можливо, це сталося через інстинкт зберегти перевагу після першого матчу. Я й казав, що психологічно буде складно. Ми дотримувалися свого плану – саме так і забили голи. У другому таймі ми добре контролювали м'яч. З огляду на нашу вдачу, енергію гравців і те, як вони поводилися на полі, я справді задоволений і щасливий. Тепер на нас чекає складний період, нам потрібен буде кожен. Я дуже радий позитивній енергії, яку демонструють усі мої гравці. Звісно, ми повинні щодня прогресувати, але, оскільки успішно пройшли цей раунд, вони справді заслуговують на вітання. Я обіймаю кожного з них і щиро вітаю свою команду. Я також бажаю "Бешикташу" успіхів у Лізі конференцій. Сподіваюся, ми там не зустрінемось. Туреччина повинна перемагати на всіх рівнях. Нам потрібні успіхи, і я щиро бажаю, щоб "Бешикташ" добре виступив у Лізі конференцій, як і "Башакшехір". У них також є потенціал поборотися за трофей. І це не применшення їхніх можливостей – я щиро бажаю їм успіху.

"Бешикташ" – це нова команда. Я не можу говорити про якісь слабкі сторони нової команди, адже загалом вона дуже хороша, та іноді складно грати певні матчі. Я маю велику повагу до Сульшера і до "Бешикташа", але у футболі, щоб щось змінити, потрібне терпіння. Вони – нова команда, там є гравці, які приєднуються, і ті, хто йде. Щодо нас, ми дуже ретельно готувалися до поєдинку з "Бешикташем", і я не вважаю за потрібне говорити про їхні слабкі сторони. Вірю, що в них дуже хороший склад і в майбутньому вони можуть досягти успіху", – наводить слова Турана офіційний сайт "Шахтаря".

Зазначимо, що перша зустріч між командами у Стамбулі завершилася перемогою "гірників" з рахунком 4:2.

Таким чином, "Шахтар" за сумою двох матчів переміг "Бешикташ" з рахунком 6:2 і вийшов до 3-го раунду відбору Ліги Європи, де зустрінеться з грецьким "Панатінаїкосом", який у 2-му кваліфай-раунді Ліги чемпіонів вилетів від шотландського "Рейнджерс" (0:2, 1:1).

Поєдинки "Шахтаря" проти "Панатінаїкоса" відбудуться 7 та 14 серпня. Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що визначився суперник "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie