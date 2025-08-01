Тренер "Шахтаря" прокоментував прохід "Бешикташа" у кваліфікації Ліги Європи

Арда Туран / © ФК Шахтар

Реклама

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран дав пресконференцію після матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Бешикташа", в якому "гірники" вдруге обіграли (2:0) турецький клуб.

"Початок матчу з нашого боку був дещо стриманим. Можливо, це сталося через інстинкт зберегти перевагу після першого матчу. Я й казав, що психологічно буде складно. Ми дотримувалися свого плану – саме так і забили голи. У другому таймі ми добре контролювали м'яч. З огляду на нашу вдачу, енергію гравців і те, як вони поводилися на полі, я справді задоволений і щасливий. Тепер на нас чекає складний період, нам потрібен буде кожен. Я дуже радий позитивній енергії, яку демонструють усі мої гравці. Звісно, ми повинні щодня прогресувати, але, оскільки успішно пройшли цей раунд, вони справді заслуговують на вітання. Я обіймаю кожного з них і щиро вітаю свою команду. Я також бажаю "Бешикташу" успіхів у Лізі конференцій. Сподіваюся, ми там не зустрінемось. Туреччина повинна перемагати на всіх рівнях. Нам потрібні успіхи, і я щиро бажаю, щоб "Бешикташ" добре виступив у Лізі конференцій, як і "Башакшехір". У них також є потенціал поборотися за трофей. І це не применшення їхніх можливостей – я щиро бажаю їм успіху.

"Бешикташ" – це нова команда. Я не можу говорити про якісь слабкі сторони нової команди, адже загалом вона дуже хороша, та іноді складно грати певні матчі. Я маю велику повагу до Сульшера і до "Бешикташа", але у футболі, щоб щось змінити, потрібне терпіння. Вони – нова команда, там є гравці, які приєднуються, і ті, хто йде. Щодо нас, ми дуже ретельно готувалися до поєдинку з "Бешикташем", і я не вважаю за потрібне говорити про їхні слабкі сторони. Вірю, що в них дуже хороший склад і в майбутньому вони можуть досягти успіху", – наводить слова Турана офіційний сайт "Шахтаря".

Реклама

Зазначимо, що перша зустріч між командами у Стамбулі завершилася перемогою "гірників" з рахунком 4:2.

Таким чином, "Шахтар" за сумою двох матчів переміг "Бешикташ" з рахунком 6:2 і вийшов до 3-го раунду відбору Ліги Європи, де зустрінеться з грецьким "Панатінаїкосом", який у 2-му кваліфай-раунді Ліги чемпіонів вилетів від шотландського "Рейнджерс" (0:2, 1:1).

Поєдинки "Шахтаря" проти "Панатінаїкоса" відбудуться 7 та 14 серпня. Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що визначився суперник "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Реклама