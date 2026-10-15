Тренер "Шахтаря" прокоментував видовищну перемогу над АЕКом у Лізі чемпіонів

Арда Туран / © Associated Press

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Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував перемогу над афінським АЕКом у матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Номінально домашній для "гірників" поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Чемпіон України здолав чемпіона Греції з рахунком 3:1.

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Слова Турана з післяматчевої пресконференції наводить офіційний сайт "Шахтаря".

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"Іноді під час матчу ми піддавалися емоціям, адже є молодою командою й не могли виконувати певні речі на тому рівні, на якому робимо це зазвичай. Після пропущеного гола ми дещо похитнулися, однак згодом повернулися до своєї звичної гри. Почали демонструвати реакцію та частіше вигравати єдиноборства на полі. В АЕКа є двоє центральних нападників і двоє вінгерів, які готові вибігати в контратаки, водночас це створює певні слабкі місця в обороні команди, тож ми приділили особливу увагу цьому аспекту. Загалом, уважаю, у цьому матчі ми краще впоралися зі складними моментами. Ця перемога дуже важлива і безмежно радує нас, адже дозволяє і надалі мріяти про Лігу чемпіонів та продовжувати власний шлях. Саме тому я щасливий і від щирого серця хочу привітати своїх гравців.

Наша система ґрунтується на передачах і реакції, але в першому таймі ми були далекі від того, що мали демонструвати в цьому плані. Вважаю, у певні моменти ми дещо піддалися емоціям і впливові атмосфери стадіону.

Після перемоги подорожі даються легше. Якщо чесно, є велика різниця між тим, коли вирушаєш у таку дорогу після поразки, і тим, коли перед цим здобуваєш перемогу. Але, як я вже казав, для нас є дещо важливіше. Зараз я хочу підсумувати все одним реченням. Ми хочемо, щоб футбол якомога більше дарував дітям надію та наближав мир. Зараз для нас немає іншого сенсу виступати в Лізі чемпіонів. Це все, що ми можемо зробити для українського футболу", — сказав Туран.

Для "Шахтаря" це перша перемога в поточному розіграші найпрестижнішого євротурніру. У першому турі донецький клуб зіграв унічию з нідерландським ПСВ (1:1).

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Таким чином, після двох турів "Шахтар" з 4 очками посідає 11-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів.

У третьому турі Ліги чемпіонів "помаранчево-чорні" 21 жовтня на виїзді зіграють з міланським "Інтером".

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що Туран прокоментував чутки щодо пропозиції очолити збірну Туреччини.

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