Тренер "Шахтаря" розніс суддівство після матчу кваліфікації Ліги Європи з "Панатінаїкосом"

Арда Туран / © ФК Шахтар

Реклама

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран розкритикував суддівство після першого матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи з грецьким "Панатінаїкосом", який завершився внічию 0:0 .

Турецький фахівець висловив невдоволення тим, що в середині другого тайму арбітри навіть не подивилися відеоповтор епізоду (VAR), коли форвард "гірників" Егіналду травмувався після того, як його в штрафному майданчику суперника руками підштовхував захисник грецької команди.

"Є різниця між тим, щоб просто судити, і тим, щоб відчувати гру. Якщо футболіст біжить зі швидкістю 30 км/год і його штовхають у спину, насамперед постає питання щодо здоров'я цього гравця. Якщо VAR не для таких моментів, то я не знаю, навіщо він взагалі потрібен. Звісно, оцінювати роботу арбітра чи VAR не наша справа, але я втратив гравця, Егіналду, і мені дуже сумно через це. І зараз ані УЄФА, ані арбітр нічим не можуть допомогти. Якщо є несправедливість у житті, я завжди вважаю, що про це треба говорити відкрито. Тому я не приймаю цього. Я втратив гравця і не знаю, на який час. Це був стовідсотковий пенальті, як на мене. У рефері й арбітра VAR є якісь пояснення. Я говорив із суддею і не зрозумів, що саме він мав на увазі", – цитує Турана офіційний сайт "гірників".

Реклама

Водночас керманич "помаранчево-чорних" похвалив своїх підопічних за гру з "Панатінаїкосом".

"Я не задоволений рахунком, але задоволений грою. Ми розпочали з простих втрат м'яча, але згодом заволоділи контролем над м'ячем і домінували. Поважаємо стратегію нашого суперника – "Панатінаїкоса", знали, що вони будуть ефективними під час стандартних положень і переходів з оборони в атаку. А такі моменти і справді були під час гри. У другому таймі вже була та гра, яку ми хочемо бачити. Ми контролювали м'яч і перебіг усього матчу.

Коли граєш проти такого суперника, як "Панатінаїкос", потрібно правильно діяти в ігрових епізодах. На мою думку, ми припустилися кількох помилок щодо цього. Загалом я задоволений прогресом гри, але у штрафному майданчику, коли ми туди дістаємося, потрібно більше горіти бажанням забити, потрібно це відчути. Бо така гра цього вимагає. Іноді ми, можливо, були надто спокійними у штрафному, а треба розуміти цінність того, що вдалося довести м'яч до фінальної стадії.

Можливо, для цього немає тактики, але ми подумаємо, як це покращити. Будемо працювати. Я задоволений грою своїх футболістів. Непросто здійснювати всі ці перельоти й грати кожні три дні. Наше бачення – одна команда, одна родина. І ми дотримуватимемося цього шляху. Я пишаюся своїми гравцями", – сказав Туран.

Реклама

Поєдинок-відповідь відбудеться 14 серпня у польському Кракові. Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором".

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги конференцій побореться з переможеним пари "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди). У першій грі "Утрехт" на виїзді переміг з рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що житомирське "Полісся" розгромило угорський "Пакш" у першому матчі 3-го раунду відбору Ліги конференцій.

Нагадаємо, київське "Динамо" програло кіпрському "Пафосу" в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.