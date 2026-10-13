Тренер "Шахтаря" Туран прокоментував чутки щодо пропозиції очолити збірну Туреччини

Арда Туран / © ФК Шахтар

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Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував чутки щодо пропозиції очолити збірну Туреччини.

Раніше ЗМІ розповсюдили інформацію, що керманич "гірників" нібито може прийняти національну команду своєї країни замість італійця Вінченцо Монтелли, якого 9 жовтня було звільнено.

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"Я навіть не можу передати словами, яка це велика честь для мене. Я свого часу виступав за національні збірні Туреччини в різних вікових категоріях, тож неможливо описати, яку гордість і які почуття викликає в мене ця ситуація.

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Я дуже люблю свою країну, дуже люблю свій прапор. Але водночас іноді допомагати своїй країні, працювати заради неї та представляти її можна й іншими способами, а не лише носити прапор на грудях. Іноді можна підіймати прапор своєї країни на інших континентах і таким чином представляти її.

Я безмежно вдячний за таку прихильність у своїй країні, за те, як люди ставляться до мене. Але, можливо, як молодому тренеру мені варто ще більше часу проводити на футбольному полі, розвиватися в такому молодому віці й продовжувати представляти прапор своєї країни там, де його ще не було.

Я думаю про те, як багато років тому Фатіх Терім поніс прапор Туреччини до "Фіорентини" та "Мілана". Я вважаю, що підхопив цей прапор як перший турецький тренер, який став чемпіоном у Європі. І я вважаю, що продовжувати представляти свою країну саме в такий спосіб, можливо, буде для неї цінніше й корисніше.

Якщо ж говорити про інший бік ситуації, то я дав певну обіцянку людям тут на весь термін дії мого контракту. Є діти, чиї мрії я поділяю. Є президент клубу, генеральний директор і керівництво, які віддають цьому клубу все.

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Перед нашим матчем чемпіонату, перед грою з "Вересом", я сказав своїм футболістам дещо дуже важливе: ви не повинні думати про АЕК. Ми маємо рухатися крок за кроком. Адже якщо хочемо досягти своїх цілей, нам потрібен саме такий підхід.

І тепер, якщо я сам порушуватиму тему свого майбутнього й виноситиму її перед гравцями, то вважатиму це несправедливим щодо їхнього нинішнього захоплення, надій та очікувань. Тому я й кажу про це, щоб моя позиція була зрозумілою. Я дуже люблю свою країну та свій прапор, але представляти країну можна по-різному. Я можу робити це в інших місцях.

І одне з того, що найбільше засмучує мене в усій цій ситуації, це відчуття, ніби мене намагаються переконати. Мене це справді турбує. Я громадянин Туреччини, громадянин нашої республіки, і не повинно бути так, ніби мене потрібно в чомусь переконувати. Раніше, коли мені робили пропозиції, я ніколи не відчував нічого подібного.

Це пропозиції, про які можна лише мріяти. Але іноді мрії краще за саму людину знають, коли настає правильний час.

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Тому протягом усього терміну дії мого контракту я залишатимуся безмежно відданим пану Ахметову, Палкіну, Даріо, мріям "Шахтаря" і, передусім, футболістам, яким я дав слово. Сподіваюся, тепер моя позиція зрозуміла", — сказав Туран на пресконференції напередодні матчу з АЕКом у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Чинний контракт Турана з донецьким клубом розрахований до літа 2027 року.

Туран очолив "Шахтар" наприкінці травня 2025 року. В своєму першому ж сезоні він привів "гірників" до чемпіонського титулу УПЛ та дійшов з командою до півфіналу Ліги конференцій.

Матч "Шахтар" — АЕК відбудеться у середу, 14 жовтня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — АЕК.

У першому турі найпрестижнішого єврокубка "помаранчево-чорні" зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1), а чемпіон Греції обіграв австрійський ЛАСК (1:0).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив "Верес" і став одноосібним лідером УПЛ.

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