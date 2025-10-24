Тренер "Шахтаря" відреагував на сенсаційну поразку від "Легії" у Лізі конференцій

Арда Туран / © ФК Шахтар

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував сенсаційну поразку від варшавської "Легії" (1:2) в матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій.

"Насамперед хочу привітати "Легію". Якщо команда тебе перемагає, вона, напевно, зробила більше правильних речей, ніж ти. Що стосується нас, ми намагалися залишатися вірними своєму ігровому плану, але на початку матчу наші єдиноборства та рівень концентрації були недостатніми. Після пропущеного гола ми дуже повільно виконували вкидання, а також повільно піднімалися після фолів. Це не мало вигляд як поведінка команди, яка поступається в рахунку. Я сказав про це своїм гравцям у роздягальні, і згодом ми взяли контроль над грою.

Я пишаюся рівнем гри в другому таймі, адже в атаці у нас були хлопці 18-19 років. Це була команда, що складалася з нашого майбутнього. Вони зіграли чудово, але їм потрібно навчитися правильно діяти в ключові моменти – і ми будемо над цим працювати та вдосконалюватися. Щодо поразки: я беру на себе повну відповідальність, але це також така поразка, яку ми зможемо компенсувати в майбутньому. Ми з оптимізмом дивимося вперед, тож далі готуватимемося та сконцентруємо нашу увагу на великій грі в неділю", – цитує Турана офіційний сайт "гірників".

"Шахтар" не може перемогти вже три матчі поспіль у всіх турнірах – перед поразкою від "Легії" донеччани програли черкаському ЛНЗ (1:4) та зіграли внічию з житомирським "Поліссям" (0:0) в чемпіонаті України.

Зазначимо, що на старті основного раунду Ліги конференцій донецький клуб на виїзді здолав шотландський "Абердін" (3:2). У третьому турі "гірники" 6 листопада проведуть номінально домашній матч проти ісландського "Брейдабліка".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Нагадаємо, вже у неділю, 26 жовтня, "Шахтар" зустрінеться з "Кудрівкою" в матчі 10-го туру УПЛ. Після цього "помаранчево-чорні" двічі зіграють з "Динамо": 29 жовтня в 1/8 фіналу Кубка України та 2 листопада в чемпіонаті.