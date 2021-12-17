Тренер шотландців про матчі зі збірною України в 2022 році: сподіваюся, ми знайдемо спосіб перемогти їх тричі

Тренер шотландців про матчі зі збірною України в 2022 році: сподіваюся, ми знайдемо спосіб перемогти їх тричі

Дві дуелі будуть в рамках Ліги націй, а ще одна - у плейоф відбору до Чемпіонату світу.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк підсумував результати жеребкування групової стадії Ліги націй-2022/23.

Слова керманича "кельтів" цитує офіційний сайт Федерації футболу Шотландії..

Зазначимо, що британці потрапили до однієї групи з Україною, Ірландією та Вірменією. Таким чином, "синьо-жовті" зустрінуться з шотландцями в 2022 році тричі. Окрім двох дуелей в Лізі націй, вони поміряються силами в плейоф відбору до Чемпіонату світу-2022.

"Коли ви берете участь у жеребкуванні з командами приблизно одного рівня, то завжди очікуєте важких суперників. І ось що ми отримали. Це хороше жеребкування.

Ігри проти Ірландії завжди будуть цікавими для вболівальників, і, сподіваюся, вони пройдуть із великою кількістю глядачів на обох стадіонах. Україна стала нашим суперником у плей-офф відбору чемпіонату світу. До початку змагань у Лізі націй ми вже будемо добре знати українців, адже зіграємо з ними. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб перемогти їх тричі.

Вірменія — новий для нас суперник. Шотландія не грала з нею раніше. Вірмени наразі демонструють непогані результати. Вони перемогли Румунію та Ісландію, тому це — гідна команда", - сказав Кларк.

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