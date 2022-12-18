Тренер суперника України на Євро-2024 вирішив залишитися на посаді після провалу на ЧС-2022

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вирішив залишитися на чолі національної команди.

Про це повідомляє Sky Sports.

Після вильоту команди з чемпіонату світу на стадії 1/4 фіналу фахівець мав сумніви щодо свого майбутнього в команді. Зазначається, що після спілкування з близькими Саутгейт вирішив продовжити роботу на чолі "Трьох левів".

Угода тренера з Футбольною асоціацією Англії діє до кінця 2024 року.

Нагадаємо, що збірна Англії зіграє в одній групі з Україною у відборі на Євро-2024. Також у кваліфікації "синьо-жовті" зіграють з Італією, Північною Македонією та Мальтою.

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