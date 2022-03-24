Тренер суперника України у відборі на ЧС-2022: Складно уявити, що матч відбудеться у червні

Кларк висловився про перенесений поєдинок з "синьо-жовтими".

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився думкою щодо можливості проведення матчу плейоф відбору чемпіонату світу-2022 з Україною у червні.

"Якщо ви запитаєте мене, чи відбудеться ця зустріч у червні, то я відповім, що це буде важко. Якщо чесно говорити про нинішню ситуацію, то складно уявити подібне.

Адже це не просто матч. Вони повинні зібратися, провести тренувальний збір, щоб підготуватися до такої важливої ​​гри. Андрій Шевченко, якого я знаю ще з "Челсі", дуже добре розповів про цю ситуацію та сказав, що вони хотіли б, щоб переможець визначився на футбольному полі. Але враховуючи ситуацію, що склалася, я думаю, що їм потрібно дати якомога більше часу, щоб спробувати зробити цей матч можливим.

Це жахлива ситуація. Чим раніше ми дізнаємося, що гратимемо проти України в Шотландії, тим краще, бо це означатиме, що війна закінчилася. Тоді ми спробуємо рухатися вперед. Ми сподіваємось і молимося, щоб ситуація покращилася, щоб матч відбувся. Але ми маємо керуватися правилами ФІФА та УЄФА і, насамперед, ситуацією в Україні", - цитує Кларка WhatsNew2day.

Нагадаємо, що матч плейоф кваліфікації ЧС-2022 між шотландцями та українцями мав відбутися 24 березня, але через вторгнення Росії в Україну гру було перенесено на червень.

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