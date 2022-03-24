Тренер суперника України у відборі на ЧС-2022: Складно уявити, що матч відбудеться у червні

Кларк висловився про перенесений поєдинок з "синьо-жовтими".
Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився думкою щодо можливості проведення матчу плейоф відбору чемпіонату світу-2022 з Україною у червні.
"Якщо ви запитаєте мене, чи відбудеться ця зустріч у червні, то я відповім, що це буде важко. Якщо чесно говорити про нинішню ситуацію, то складно уявити подібне.
Адже це не просто матч. Вони повинні зібратися, провести тренувальний збір, щоб підготуватися до такої важливої гри. Андрій Шевченко, якого я знаю ще з "Челсі", дуже добре розповів про цю ситуацію та сказав, що вони хотіли б, щоб переможець визначився на футбольному полі. Але враховуючи ситуацію, що склалася, я думаю, що їм потрібно дати якомога більше часу, щоб спробувати зробити цей матч можливим.
Це жахлива ситуація. Чим раніше ми дізнаємося, що гратимемо проти України в Шотландії, тим краще, бо це означатиме, що війна закінчилася. Тоді ми спробуємо рухатися вперед. Ми сподіваємось і молимося, щоб ситуація покращилася, щоб матч відбувся. Але ми маємо керуватися правилами ФІФА та УЄФА і, насамперед, ситуацією в Україні", - цитує Кларка WhatsNew2day.
Нагадаємо, що матч плейоф кваліфікації ЧС-2022 між шотландцями та українцями мав відбутися 24 березня, але через вторгнення Росії в Україну гру було перенесено на червень.
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