Тренер суперника збірної України відреагував на підсумки жеребкування плейоф відбору до Євро-2024

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Саво Мілошевич прокоментував жеребкування плейоф відбору на Євро-2024, за результатами якого його команда отримала собі у суперники збірну України.

"Україна вирізняється серед усіх чотирьох команд у плейоф своєю якістю і тим, як вона грає. Я особисто зустрічався на полі з багатьма українськими футболістами, тому знаю, про що говорю. Наша перевага в тому, що ми прийматимемо суперника вдома, але побачимо, як складеться ця зустріч.

Подібні матчі завжди складні. Фаворита в цій парі не буде, тому що в одній грі може статися що завгодно. Ми сподіваємося, що до березня всі гравці будуть здорові. Я також бажаю цього й українській команді. І також надсилаю свої найкращі побажання українському народу.

У Боснії і Герцеговині люди шаленіють від футболу. Він дуже популярний у країні, а національна збірна надзвичайно важлива для людей. Безумовно, на матчі буде повний стадіон і гаряча атмосфера. Ми спробуємо використати це проти вашої команди. Але це буде важка й рівна гра. Можливо, українська команда має трохи більше шансів, але ми постараємося зробити все можливе, щоб пройти далі.

Також я буду радий зустрітися із Сергієм Ребровим. Ми давно з ним не бачилися. Я стежу за його кар'єрою. Знаю, що до цього він працював в ОАЕ. Я бажаю йому всього найкращого, звісно, за винятком нашої гри", – цитує керманича боснійців пресслужба УАФ.

Півфінал плейоф Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня на полі суперника нашої команди. Переможець цього матчу у фіналі 26 березня розіграє путівку на чемпіонат Європи з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія.

Якщо збірна України вийде до фіналу плейоф відбору на ЧЄ, то буде там номінальним господарем.

Нагадаємо, жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня у німецькому Гамбурзі, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

Читайте також:

Плейоф відбору до Євро-2024: результати жеребкування, всі пари та турнірна сітка

Ребров оцінив результати жеребкування плейоф відбору на Євро-2024 для збірної України

Визначилися кошики для жеребкування фінального турніру Євро-2024: де може опинитися збірна України