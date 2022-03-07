Тренер українського футбольного клубу зі зброєю захищає країну від російських загарбників (фото)

Тренер українського футбольного клубу зі зброєю захищає країну від російських загарбників (фото)

Олександр Зуб ще в перші дні війни записався до територіальної оборони.

Головний тренер "Десни" U-19 Олександр Зуб вступив до лав територіальної оборони Чернігова, щоб захищати країну від російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба "сіверян". У соцмережах вона виклала фото тренера в обмундируванні та зі зброєю.

"З перших днів війни Олександр Сергійович боронить наше рідне Місто Герой Чернігів! Будь як Сергійович - їб*ш москалів! Слава Україні!", - йдеться в пості чернігівського клубу в Instagram.

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли стадіон в Чернігові, на якому "Десна" проводила свої домашні матчі.

Нагадаємо, до лав територіальної оборони приєдналося багато відомих українських спортсменів, зокрема боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко, а також український чемпіон ММА Ярослав Амосов. А головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб вступив до Збройних Сил України.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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