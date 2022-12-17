Тренер Усика назвав наступного суперника українця на випадок, якщо бій із Ф'юрі за "абсолюта" зірветься

Сергій Лапін, член тренерського штабу володаря титулів WBO, WBA, IBO та IBF в надважкій вазі Олександра Усика, поділився планами свого підопічного на найближче майбутнє.

За його словами, Усик готується до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Якщо ж цей поєдинок не вдасться організувати, то запасним варіантом для українця залишається захист титулу WBA проти обов'язкового претендента – британця Даніеля Дюбуа.

"Думаю, вимога WBA до Усика побитися з Даніелем Дюбуа не стане перешкодою на шляху організації бою за абсолютне чемпіонство між Олександром і Тайсоном Ф'юрі, який ми всі хочемо побачити.

Ми сподіваємося, що нічого не завадить цьому поєдинку, але можливість побитися з Дюбуа буде запасним планом на випадок, якщо бій проти Ф'юрі все-таки зірветься. Хоч це і не те, що фанати боксу хотіли б побачити 2023 року", – цитує Лапіна BoxingScene.

Нагадаємо, раніше IBF також зобов'язала Усика провести бій проти обов'язкового претендента – хорвата Філіпа Хрговича.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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