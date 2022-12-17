Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тренер Усика назвав наступного суперника українця на випадок, якщо бій із Ф'юрі за "абсолюта" зірветься

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
80
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тренер Усика назвав наступного суперника українця на випадок, якщо бій із Ф'юрі за "абсолюта" зірветься

Фото: facebook.com/K2Ukraine

Британець Даніель Дюбуа є запасним варіантом для Олександра.

Сергій Лапін, член тренерського штабу володаря титулів WBO, WBA, IBO та IBF в надважкій вазі Олександра Усика, поділився планами свого підопічного на найближче майбутнє.

За його словами, Усик готується до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Якщо ж цей поєдинок не вдасться організувати, то запасним варіантом для українця залишається захист титулу WBA проти обов'язкового претендента – британця Даніеля Дюбуа.

"Думаю, вимога WBA до Усика побитися з Даніелем Дюбуа не стане перешкодою на шляху організації бою за абсолютне чемпіонство між Олександром і Тайсоном Ф'юрі, який ми всі хочемо побачити.

Ми сподіваємося, що нічого не завадить цьому поєдинку, але можливість побитися з Дюбуа буде запасним планом на випадок, якщо бій проти Ф'юрі все-таки зірветься. Хоч це і не те, що фанати боксу хотіли б побачити 2023 року", – цитує Лапіна BoxingScene.

Нагадаємо, раніше IBF також зобов'язала Усика провести бій проти обов'язкового претендента – хорвата Філіпа Хрговича.

  • В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
  • У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Читайте також:

"Я знищу цю сосиску": Ф'юрі обіцяє нокаутувати Усика у бою за "абсолюта"

"В нього трішки підгоріла дупка": Усик пояснив, чому Ф'юрі не стримав обіцянку про ляпас

"Це не жарт": Ф'юрі готуватиметься до бою за "абсолюта" з легендарним футболістом

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
80
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація