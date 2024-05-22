Тренер Усика розплакався після перемоги українця над Ф'юрі – емоційне відео

Юрій Ткаченко не зміг стримати сліз після тріумфу свого підопічного.

У Мережі опубілкували відео з реакцією Юрія Ткаченка, тренера новоспеченого абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, на перемогу українського боксера над британцем Тайсоном Ф'юрі.

Одразу після оголошення суддівського вердикту на користь Усика його тренер не зміг стримати бурхливих емоцій та розплакався.

До вашої уваги відео цього надзвичайно зворушливого моменту.

Раніше в Мережі опублікували відео розмови Усика з Володимиром Кличком одразу після перемоги Олександра над Ф'юрі.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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