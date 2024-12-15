Тренер Вайлдера спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера, поділився думками щодо прийдешнього бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

"Я просто думаю, що Усик занадто впертий, щоб Ф'юрі міг з ним впоратись. Я думаю, що удари, які завдають тобі найбільшого болю – це ті, яких ти не бачиш. Не потрібно бути сильним панчером, щоб створити суперникам проблеми. Усик добре це розуміє.

Уболівальники думають, що Тайсон більший, тому може просто підійти до нього. Дідько, ніхто не може просто підійти до Усика. Я думаю, що Ф'юрі отримає ще більше побоїв, якщо він просто підійде до нього. Він потраплятиме у всілякі пастки. Не думаю, що Тайсон зможе перемогти Усика", – цитує тренера Seconds Out.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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