Тренер збірної Албанії назвав причину поразки від України у вирішальному матчі Ліги націй

Програш у поєдинку з українцями призвів до вильоту албанців до Дивізіону C.

Головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо прокоментував домашню поразку своєї команди від України (1:2) в матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Керманич албанців назвав причиною поразки провалений своїми підопічними старт поєдинку, коли українці забили швидкі два голи. За його словами, саме це мало вирішальний вплив на результат гри.

"Чому ми програли Україні? Тому, що дуже погано провели перші 15 хвилин матчу. Ми пропустили на 5-й та 10-й хвилинах. На такому високому рівні це неприпустимо. Ми заплатили дуже високу ціну за власні помилки.

Під час зустрічі ми міняли схему гри із 4–2–3–1 на 4–3–3. Ми побачили, що після перерви Україна відступила до власних воріт, що дозволило нашій команді йти вперед і діяти з більшою кількістю атакувальних футболістів", – цитує Сільвіньйо офіційний сайт УАФ.

Збірна України з 8 очками фінішувала на другій сходинці групи B1 та зіграє у плейоф за путівку до Дивізіону А. Виграла наш квартет Чехія (11 балів), яка одразу піднялася до еліти Ліги націй. Грузія (7 пунктів) стала третьою і позмагається у плейоф за збереження прописки в Дивізіоні B. Албанія (7 очок) посіла останнє місце та вилетіла до Дивізіону C.

Дивіться також: Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Свого суперника у боротьбі за путівку до Ліги А команда Реброва дізнається у п'ятницю, 22 листопада, під час жеребкування. Це буде одна зі збірних, яка фінішувала третьою в групах Дивізіону А: Шотландія, Бельгія, Угорщина або Сербія.

Матчі плейоф відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Збірна Україна буде номінальним господарем першого поєдинку.

Раніше повідомлялося, що автор вирішального гола у ворота албанців Роман Яремчук висловився про перемогу та вихід до плейоф за право підвищитися до еліти Ліги націй.

Читайте також:

Ребров прокоментував перемогу України над Албанією та вихід до плейоф за путівку до еліти Ліги націй

Ліга націй-2024/25: підсумки групового етапу – хто підвищився і знизився в класі, учасники плейоф

Ліга націй-2024/25: визначилися всі учасники 1/4 фіналу