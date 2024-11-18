Тренер збірної Албанії оцінив турнірну ситуацію перед вирішальним матчем Ліги націй проти України

Головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо прокоментував турнірну ситуацію перед матчем останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти України.

На пресконференції перед вирішальним поєдинком керманич албанців висловив повагу "синьо-жовтим" і заявив, що його команда гратиме на перемогу, адже продовжує боротьбу за перше місце в групі та пряму путівку до елітного дивізіону Ліги націй.

"Якщо порівнювати ситуацію з тією, що була три місяці тому, то це найрівніша група. Перед заключними матчами статися може майже що завгодно. Якщо говорити про попередній матч Грузії проти України – я бачив його. Це була складна гра, шанси були 50 на 50. Українці зіграли внічию, і це свідчить на користь того, що ця група є дуже рівною.

Кожна з команд грала на Євро-2024, має гарних гравців та тренерів. Звісно, ми розраховуємо на перемогу, бо гратимемо за підтримки домашніх трибун. Але, звісно, ми поважаємо Україну, у них хороша, важка команда. Нам потрібно зіграти один з найкращих матчів, оскільки у нас ще є шанси навіть виграти групу. Це є нашою метою на сьогодні", – сказав Сільвіньйо у відповідь на запитання журналіста Суспільне Спорт.

Матч Албанія – Україна відбудеться у вівторок, 19 листопада, на стадіоні "Air Albania" в Тирані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Албанія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна України в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України уже провела п'ять матчів у Лізі націй-2024/25. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у своїй групі Ліги B, остаточно втративши шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

Водночас "синьо-жовті" продовжують претендувати на другу позицію потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі. Для цього Україні необхідно перемогти Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С.

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