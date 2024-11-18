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Тренер збірної Албанії оцінив турнірну ситуацію перед вирішальним матчем Ліги націй проти України

Тренер збірної Албанії оцінив турнірну ситуацію перед вирішальним матчем Ліги націй проти України

Головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо / Фото: Associated Press

Сільвіньйо віддав належне команді Сергія Реброва напередодні очної зустрічі.

Головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо прокоментував турнірну ситуацію перед матчем останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти України.

На пресконференції перед вирішальним поєдинком керманич албанців висловив повагу "синьо-жовтим" і заявив, що його команда гратиме на перемогу, адже продовжує боротьбу за перше місце в групі та пряму путівку до елітного дивізіону Ліги націй.

"Якщо порівнювати ситуацію з тією, що була три місяці тому, то це найрівніша група. Перед заключними матчами статися може майже що завгодно. Якщо говорити про попередній матч Грузії проти України – я бачив його. Це була складна гра, шанси були 50 на 50. Українці зіграли внічию, і це свідчить на користь того, що ця група є дуже рівною.

Кожна з команд грала на Євро-2024, має гарних гравців та тренерів. Звісно, ми розраховуємо на перемогу, бо гратимемо за підтримки домашніх трибун. Але, звісно, ми поважаємо Україну, у них хороша, важка команда. Нам потрібно зіграти один з найкращих матчів, оскільки у нас ще є шанси навіть виграти групу. Це є нашою метою на сьогодні", – сказав Сільвіньйо у відповідь на запитання журналіста Суспільне Спорт.

Матч Албанія – Україна відбудеться у вівторок, 19 листопада, на стадіоні "Air Albania" в Тирані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Албанія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна України в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України уже провела п'ять матчів у Лізі націй-2024/25. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у своїй групі Ліги B, остаточно втративши шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / © flashscore.ua
Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

Водночас "синьо-жовті" продовжують претендувати на другу позицію потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі. Для цього Україні необхідно перемогти Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С.

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