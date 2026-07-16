Тренер збірної Аргентини емоційно прокоментував перемогу над Англією в півфіналі ЧС-2026

Ліонель Скалоні / © Associated Press

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Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні емоційно прокоментував вольову перемогу над Англією (2:1) у півфіналі чемпіонату світу-2026.

"У мене просто нема слів. Величезна радість за нашу країну та наш народ. І ще одна велика радість за цю команду, яка ніколи не припиняє мене дивувати і ніколи не знає, коли її можна перемогти. Я можу сказати їм, що ми намагатимемося перемогти, що ми викладемося на повну, але правда, що зробити це дуже складно. Людям дуже важко зрозуміти, що наші гравці зробили. Це неймовірно вражає.

Ми унікальні. Це не зарозумілість, це самовіддача. Сьогодні сюди прийшло так багато людей, щоби підтримати нас, і за це я їм щиро вдячний — вони допомогли нам здобути перемогу. Ця футболка є нагородою за те, що ми віддавали всі сили до самого кінця. Не шкодували нічого", — цитує Скалоні видання BBC.

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Аргентинці у фіналі ЧС-2026 позмагаються з Іспанією, яка в іншому півфіналі здолала Францію (2:0). Матч відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти Англії.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

Раніше повідомлялося, що Мессі обійшов Мбаппе і став лідером за результативними діями на ЧС-2026.

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Також ми розповідали, що збірна Аргентини з політичним банером відсвяткувала перемогу над Англією в півфіналі ЧС-2026.

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