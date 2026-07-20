Тренер збірної Аргентини розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026

Ліонель Скалоні / © Associated Press

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Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні розплакався після поразки від Іспанії у фінальному матчі чемпіонату світу-2026.

48-річний аргентинський фахівець дав волю емоціям під час пресконференції після вирішального поєдинку Мундіалю.

Не стримавши сліз, керманич "альбіселесте" перепросив журналістів та залишив медіазахід.

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"Я вже виплакав усе серце в роздягальні разом зі своїми хлопцями. Я безмежно вдячний цій групі футболістів — вони були справжніми воїнами. Ми до останньої хвилини намагалися зробити все можливе. Мене розриває між розчаруванням і гордістю.

Мені дуже сумно, але хлопці віддали на полі все до останнього подиху. Я відчуваю вічну вдячність за їхню мужню гру, яка тримала надію живою до самого кінця. Це місце прекрасне, це місце-мрія. Ані я, ані мій тренерський штаб ніколи не могли уявити у найсміливіших мріях, що пройдемо цей шлях", — сказав Скалоні на пресконференції.

Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.

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Бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

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