ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Тренер збірної Азербайджану висловився про поразку від України у відборі до ЧС-2026

Коуч азербайджанців оцінив виступ своєї команди в грі проти "синьо-жовтих".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Україна – Азербайджан

Україна – Азербайджан / © УАФ

Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов прокоментував поразку від України (1:2) в матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Знали, що гра буде напруженою. Наші футболісти були втомленими. Ми хвилювалися, але хлопці проявили характер. Дякую їм за це. Грати кожні три дні проти сильних команд – це важливо. Ми просили футболістів бути впевненими й спокійними – вони це показали.

Можливо, ми мали взяти одне очко. Перші 10-15 хвилин були дуже важкими – суперник хотів перемогти. Якби Наріман Ахундзаде реалізував свій момент, усе могло скластися інакше. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє – у цієї команди є потенціал. Коли є дух і бажання, результат обов'язково прийде. Попереду два домашні матчі – будемо готуватися й намагатимемось збільшити кількість очок", – цитує Аббасова портал Azerisport.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував важку перемогу над Азербайджаном.

В іншому матчі 4-го туру групи D збірна Ісландії вдома зіграла внічию з Францією (2:2).

Зазначимо, що в попередніх матчах кваліфікації на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie