Тренер збірної Азербайджану висловився про поразку від України у відборі до ЧС-2026

Україна – Азербайджан / © УАФ

Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов прокоментував поразку від України (1:2) в матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Знали, що гра буде напруженою. Наші футболісти були втомленими. Ми хвилювалися, але хлопці проявили характер. Дякую їм за це. Грати кожні три дні проти сильних команд – це важливо. Ми просили футболістів бути впевненими й спокійними – вони це показали.

Можливо, ми мали взяти одне очко. Перші 10-15 хвилин були дуже важкими – суперник хотів перемогти. Якби Наріман Ахундзаде реалізував свій момент, усе могло скластися інакше. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє – у цієї команди є потенціал. Коли є дух і бажання, результат обов'язково прийде. Попереду два домашні матчі – будемо готуватися й намагатимемось збільшити кількість очок", – цитує Аббасова портал Azerisport.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував важку перемогу над Азербайджаном.

В іншому матчі 4-го туру групи D збірна Ісландії вдома зіграла внічию з Францією (2:2).

Зазначимо, що в попередніх матчах кваліфікації на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.