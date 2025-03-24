Тренер збірної Бельгії розповів, завдяки чому вдалося перемогти Україну в плейоф Ліги націй

Руді Гарсія залишився задоволений перфомансом своєї команди у другій грі проти українців.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія прокоментував перемогу над Україною (3:0) в матчі-відповіді плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

"Саме такого матчу я очікував від своєї команди. Ми добре контролювали гру, мали інтенсивність, технічну якість і атакувальний імпульс. Усе це було необхідно, аби забити три голи й не доводити справу до додаткового часу.

Незважаючи на те, що Лукаку забив двічі, гадаю, саме футболісти, що вийшли на заміну, вирішили долю зустрічі.

У першому поєдинку з Україною в нас була не проблема менталітету, а проблема впевненості. Тому довелося провести в цьому напрямку певну роботу. І ми отримали реакцію. Реакцію гордості. Це доводить, що в цій команді є якість, але насамперед – душа, яка дає нам змогу переживати такі прекрасні вечори, як цей", – наводить слова Гарсії офіційний сайт УАФ.

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Збірна України розгромно програла Бельгії (0:3) в матчі-відповіді й за сумою двох поєдинків (3:4) програла боротьбу за місце в елітному дивізіоні Ліги націй.

Команда Сергія Реброва проведе наступний розіграш Ліги націй у другому за престижністю Дивізіоні В. Збірна Бельгії залишилася у Дивізіоні А.

Раніше повідомлялося, що Ребров прокоментував розгромну поразку збірної України від Бельгії та невихід до еліти Ліги націй.

Також фіаско від Бельгії у вирішальному матчі за еліту Ліги націй прокоментував капітан збірної України Микола Матвієнко.

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