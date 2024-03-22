Тренер збірної Боснії і Герцеговини відреагував на поразку від українців у плейоф відбору Євро-2024

Саво Мілошевич взяв на себе всю відповідальність за невдачу в матчі проти збірної України.

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Саво Мілошевич прокоментував поразку від команди України у півфінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Поєдинок на стадіоні "Біліно Поле" у боснійському місті Зениця завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Команда Сергія Реброва поступалася 0:1, але здійснила камбек і вирвала путівку до фіналу плейоф за вихід на континентальну першість.

"Не знаю, як у вас або вболівальників, але особисто у мене немає жодної претензії до гравців нашої команди. У мене немає ні найменшого приводу скаржитися на дії жодного з них. Думаю, ми повністю нейтралізували серйозну команду до 80-85-ї хвилини гри. У цьому відрізку матчу Україна залишалася практично без жодного удару.

Після цього сталася плутанина. Десь це було пов’язано із замінами, десь – зі зниженням рівня концентрації. Два голи ми пропустили на контратаках у той період, коли вели в рахунку і контролювали перебіг матчу.

Ми грали проти серйозної команди, але мені шкода, що ми програли. Я не можу ні в чому звинувачувати хлопців – може йтися тільки про мою провину і мою відповідальність.

На полі ми були якщо не кращою, то більш досвідченою командою, ніж суперник. Але ми могли зіграти трохи розумніше в останні 10 хвилин матчу. Хлопці дотримувалися плану гри до 85-ї хвилини. Після цього більшість досвідчених команд стали б набагато більше стримувати гру і використовувати якісь нефутбольні прийоми, щоб зберегти результат.

З цієї ж причини ми пропустили два голи. Серйозні команди в таких ситуаціях "сушать" гру і створюють у ній безліч пауз. Однак ми цього не зробили. Ми продовжували грати так, як грали з першої хвилини. У нас був шанс зробити рахунок 2:0 до першого гола, але, на жаль, ми втратили цю можливість", – наводить слова Мілошевича Dynamo.kiev.ua.

У фіналі плейоф відбору до Євро-2024 "синьо-жовті" розіграють путівку на чемпіонат Європи з Ісландією, яка в іншому півфіналі розгромила Ізраїль (4:1).

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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