Тренер збірної Чехії обурився призначеним пенальті у ворота його команди в матчі Ліги націй з Україною

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек підбив підсумки матчу 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 з Україною.

Напружена зустріч у польському Вроцлаві завершилася внічию 1:1 . Керманич чехів заявив, що вважає справедливим нічийний результат поєдинку, але водночас обурився призначеним у ворота його команди пенальті.

"Я думаю, що нічия – справедливий результат сьогоднішнього матчу. Хоча нам інколи здавалося, що ми заслуговували на перемогу. Важкий поєдинок, дуже інтенсивний, гадаю ми заслужили на один пункт, ураховуючи, що ми грали з фаворитом. Пенальті? Поки я бачив лише фото. Гадаю, призначення таких 11-метрових шкодить футболу", – наводить слова Гашека офіційний сайт УАФ.

Після чотирьох турів Чехія з 7 очками посідає перше місце у групі B1. На другій та третій позиціях відповідно йдуть Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 балів. Україна з 4 пунктами замикає квартет.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

У наступному п'ятому турі Ліги націй українці на виїзді зіграють з Грузією, а чехи у гостях позмагаються з Албанією. Матчі відбудуться 16 листопада.

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Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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