Тренер збірної Данії подякував українцям за підтримку на тлі моторошного епізоду з Еріксеном

Данія — Україна / © УАФ

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Головний тренер збірної Данії Бріан Рімер прокоментував моторошний інцидент з півзахисником своєї команди Крістіаном Еріксеном під час товариського матчу проти України.

На 65-й хвилині поєдинку 34-річний Еріксен знепритомнів. Арбітр одразу ж призупинив зустріч — лікарі з'явилися на полі й надали гравцю медичну допомогу.

Після тривалої паузи Крістіан прийшов до тями та залишив поле під оплески глядачів. Потім арбітр, порадившись з тренерами і капітанами обох збірних, ухвалив рішення достроково завершити матч.

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Пізніше Рімер подякував гравцям збірної України та українським уболівальникам за підтримку на тлі епізоду з Еріксеном.

"У багатьох сенсах роздягальня розділилася навпіл. Є половина команди, якщо можна так висловитися, яка вже переживала це одного разу. І для них це стало флешбеком, мабуть, до одного з найгірших жахів у їхньому житті. Реакції були дуже бурхливими. А є інша половина роздягальні, якої минулого разу не було, і мушу сказати, що там реакція теж була вкрай гострою.

Тож, як і в інших життєвих ситуаціях, коли трапляється подібне, люди реагують абсолютно по-різному, і цей випадок не став винятком. Тому головне було переконатися, що кожен має плече — як дружнє й турботливе, так і професійне, — на яке можна спертися, і подбати про те, щоб тепер, коли ми знаємо, що з Крістіаном усе гаразд, допомогти оговтатися й усім іншим.

Рішення достроково завершити матч? Можна сказати, що все відбулося чітко за інструкцією. Гравці утворили коло, а я... я підійшов і взяв ситуацію під контроль. Швидко зв'язався з УЄФА, точніше, з тренером і керівництвом збірної України, а також з арбітрами, і чітко дав зрозуміти, що ми не повернемося на поле. За жодних обставин.

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Я знав, що цей шок засів настільки глибоко в багатьох із нас, що, зважаючи на це, ми просто не могли продовжувати — і тут не мало значення, товариський це поєдинок, чвертьфінал чи матч чемпіонату світу, — продовжувати цю гру було неможливо. Тому рішення ухвалили швидко, з величезною повагою як з боку арбітрів, так і з боку тренера збірної України (Андреа Мальдери — прим.). З цієї причини воно далося відносно легко.

Зараз, коли ми тут стоїмо, мені також здається важливим зазначити: ми чудово розуміємо, що сьогодні на стадіоні було 12 тисяч вболівальників. З власного досвіду, минулого разу, коли дивився трансляцію, я знаю, який це удар. Саме тому ми відчули, що наприкінці матчу просто необхідно віддячити трибунам. Коли я зібрав нашу команду та збірну України, то передусім подякував усім за те, що вони стали пліч-о-пліч, і закликав висловити нашу повагу вболівальникам за ту турботу й підтримку, яку вони нам подарували.

Єдність, яку продемонстрували і вболівальники, і українські футболісти? Знаєте, це викликає величезну повагу, і я в жодному разі не сприймаю це як належне. Думаю, ми ніколи не зможемо віддячити їм повною мірою за те, як вони повелися. Я зараз навіть не про рішення припинити матч, а про їхнє щире співчуття. Про їхню миттєву реакцію в момент, коли навколо Крістіана утворилося захисне коло. Про поведінку всього стадіону. Те, як вони... як вони підтримали нас і від першої ж секунди дали зрозуміти: "Ми готові допомогти всім, чим необхідно". Це свідчить про їхній найвищий людський клас", — сказав Рімер.

Зазначимо, що влітку 2021 року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Крістіана вдалося реанімувати на полі, після чого його доправили до лікарні та пізніше встановили кардіовертер-дефібрилятор.

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