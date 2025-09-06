Тренер збірної Франції оцінив перемогу над Україною на старті відбору ЧС-2026

Дідьє Дешам / © Associated Press

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу над Україною (2:0) у стартовому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

"Цей матч, як повернення до школи, і одразу – проти сильної команди, тому дуже приємно почати сезон із перемоги.

Ми добре провели перший тайм, але мали забивати більше, ніж один м'яч. У другому таймі в нас було менше сил, менше енергії, ми були менш агресивні в боротьбі.

Проте вважаю, що ми контролювали ситуацію на полі. Не думаю, що в нашій грі був якийсь спад, швидше суперник проявив свою силу.

Ми перемогли, не пропустили, але у збірної України було два чудові моменти", – наводить слова Дешама офіційний сайт УАФ.

В іншому матчі стартового туру групи D збірна Ісландії вдома розгромила команду Азербайджану з рахунком 5:0.

У другому турі відбору на ЧС-2026 збірна України на виїзді зіграє з Азербайджаном, а Франція прийме Ісландію. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 9 вересня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.