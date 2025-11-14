ТСН у соціальних мережах

Тренер збірної Франції прокоментував розгромну перемогу над Україною у відборі на ЧС-2026

Успіх у грі проти "синьо-жовтих" дозволив французам достроково оформити вихід на Мундіаль.

Максим Приходько
Дідьє Дешам

Дідьє Дешам / © Associated Press

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував розгромну перемогу над Україною (4:0) в домашньому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу.

"Ми будемо насолоджуватися тим, що досягли своєї мети – кваліфікуватися на чемпіонат світу. Нам було нелегко у першому таймі, але ми зробили те, що було потрібно. Ми не маємо применшувати значення цього досягнення.

Є футболісти, які змогли провести кілька хвилин на полі. Багато хто травмований. Але це не впливає на загальний настрій команди", – цитує Дешама офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Після перемоги над Україною збірна Франції (13 очок) гарантувала собі перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2026. У заключному турі "Ле Бле" 16 листопада на виїзді зіграють з Азербайджаном, який з одним набраним балом замикає квартет.

Того ж дня збірні України та Ісландії, які мають у своєму активі по 7 очок, розіграють другу сходинку в групі та право продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф. Команда Сергія Реброва поступається ісландцям через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів, тому в очному матчі "синьо-жовтим" потрібна лише перемога.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

