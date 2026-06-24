Тренер збірної Франції пропустить матч ЧС-2026 проти Норвегії: трагічна причина

Дідьє Дешам / © Associated Press

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Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам екстрено залишив розташування команди на чемпіонаті світу-2026 та повернувся додому через смерть своєї матері.

Про це повідомляє The Athletic.

57-річний фахівець пропустить найближчі тренування та матч заключного туру групового етапу Мундіалю проти Норвегії, який відбудеться 26 червня.

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На час відсутності Дешама керівництво збірною довірили його асистенту Гі Стефану.

Пісдя двох турів збірна Франції з 6 очками посідає перше місце у групі I, випереджаючи Норвегію завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

У першому турі "Ле Бле" здолали Сенегал (3:1), а в другому розгромили Ірак (3:0).

У матчі з Норвегією вирішиться, хто посяде перше місце в групі, а хто стане другим. Французам вистачить навіть нічиєї, аби зберегти лідерство у квартеті.

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Дешам очолює збірну Франції від 2012 року. Він виграв з "триколірними" ЧС-2018, Лігу націй-2020/21, а також дійшов до фіналів Євро-2016 та ЧС-2022.

У серпні минулого року він оголосив про намір піти у відставку з посади головного тренера французької збірної після завершення ЧС-2026. Тож нинішній турнір повинен стати для нього останнім біля керма "Ле Бле".

Раніше повідомлялося, що матч за участю збірної Франції на ЧС-2026 перервали на дві години через блискавку.

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