Тренер збірної Франції висловився про прийдешній матч з Україною у відборі до ЧС-2026

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями від матчу групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу проти України.

"Ми набрали 10 очок, хоча могли набрати 12. Ми усвідомлюємо важливість завтрашнього матчу, він може забезпечити нам вихід на чемпіонат світу. Ми не повинні втрачати самовладання. Багато наших гравців все ще відсутні – це заважає нам тренуватися і працювати на повну силу. Мене не цікавить те, що було позаду; найголовніше – завтрашній день. Наш обов'язок як збірної Франції – кваліфікуватися на найбільший турнір.

Мій майбутній відхід зі збірної? Зараз я отримую задоволення від кожного матчу. Варто цінувати кожен момент, підготовку до таких вирішальних поєдинків, як цей. Потрібно жити сьогоденням. Важливо цінувати те, що є. Я ніколи не озирався назад. Історія, яку потрібно написати, буде завтра", – цитує керманича французької команди Le Parisien.

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.

Зазначимо, що в стартовому матчі кваліфікації на прийдешній Мундіаль, який відбувся 5 вересня у польському Вроцлаві, команда Сергія Реброва програла Франції з рахунком 0:2.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

