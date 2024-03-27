Тренер збірної Ісландії назвав причину поразки від України в матчі за вихід на Євро-2024

Головний тренер збірної Ісландії Оге Гарейде прокоментував поразку від України у фінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Команда Сергія Реброва поступалася в рахунку до перерви, але в підсумку здобула вольову перемогу (2:1) та вийшла до фінального турніру чемпіонату Європи.

"Ми почувалися добре після першого тайму, але після перерви все пішло не так, як ми планували. Так, у нас з'явилася можливість для контратак, але через невдале розташування натомість ми отримували контратаки на свої ворота.

Мені здалося, що в заключній частині матчу команда втомилася, але все одно мала шанси зрівняти рахунок. Ми тиснули, але не судилося. Можливо, усе вирішила більша глибина складу суперника. Але це нормально, коли йдеться про таку велику націю, як українці", – наводить слова Гарейде офіційний сайт УАФ.

Додамо, що перед очним матчем керманич ісландців висловився про війну в Україні. 70-річний норвезький фахівець висловив солідарність з українським народом і розповів, що його донька у себе вдома приймала біженців з нашої країни.

У фінальному турнірі Євро-2024 збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної України Віктор Циганков присвятив перемогу над Ісландією та вихід на чемпіонат Європи воїнам ЗСУ.

Також перемогу над ісландцями та завоювання путівки на континентальну першість прокоментував головний тренер збірної України Сергій Ребров.

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