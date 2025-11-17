Тренер збірної Ісландії оцінив поразку від України у вирішальному матчі відбору ЧС-2026

Арнар Гюннлейгссон / © УАФ

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гюннлейгссон прокоментував поразку своєї команди від України (0:2) в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

"Із погляду суперника, це були прекрасні голи, але з погляду Ісландії вони жахливі. Звісно, я можу сказати, що є така проблема в ісландському футболі, коли ми втрачаємо концентрацію на останніх хвилинах. Сьогодні це і сталося.

Я говорю не лише про другий тайм. Так само я бачив, як ми втрачали концентрацію на останніх хвилинах першого тайму. Але це футбол. Сьогодні я вітаю Україну з перемогою й виходом до плейоф. Ми повинні прийняти цей результат. Звісно, програвати боляче. Але це спорт. Завтра ми прокинемося сильнішими й будемо рухатися далі", – наводить слова Гюннлейгссона офіційний сайт УАФ.

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Своїх суперників у плейоф відбору на ЧС-2026 збірна України дізнається під час жеребкування, яке відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

