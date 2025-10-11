Тренер збірної Ісландії прокоментував поразку від України у відборі до ЧС-2026

Арнар Гуннлаугссон / © УАФ

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон висловився про поразку від України (3:5) в домашньому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Це була важка гра. Ми грали проти України, це не проста команда, і я вважаю, що ми провели справді чудову гру. Я був дуже гордий за наших хлопців.

Завжди можна спростити гру, якщо ми граємо з натхненням і виграємо з легкістю, але це не так просто. Я сподіваюся, що більшість це бачить, і я вважаю, що всі, хто розбирається у футболі, бачать, що ми були просто чудовими сьогодні ввечері. Нам не вистачило трохи, це була безжальна гра.

Команда повинна бути згуртованою і сильною, молодою і енергійною, але іноді трапляються помилки, які не можна виправдати. Мені подобається кожна окрема дія, яку футболісти робили на полі, це було приголомшливо.

Я дуже засмучений, це був чудовий матч, але ми повинні вчитися на таких матчах. Ми показали характер, повернулися після 1:3. У нас ще досить молода команда.

З досвідом на цьому рівні і з тим, що граємо проти сильніших команд, ми не повинні робити таких помилок, як у випадку з першими трьома пропущеними голами. Це були жахливі помилки", – підсумував тренер.

В іншому матчі 3-го туру групи D збірна Франції вдома розгромила Азербайджан з рахунком 3:0.

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 13 жовтня з Азербайджаном. Для "синьо-жовтих" це буде номінально домашній поєдинок, який відбудеться у польському Кракові. Того ж дня Франція на виїзді протистоятиме Ісландії.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.