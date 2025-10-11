ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
2 хв

Тренер збірної Ісландії прокоментував поразку від України у відборі до ЧС-2026

Арнар Гуннлаугссон підбив підсумки надрезультативного поєдинку в Рейк'явіку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Арнар Гуннлаугссон

Арнар Гуннлаугссон / © УАФ

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон висловився про поразку від України (3:5) в домашньому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Це була важка гра. Ми грали проти України, це не проста команда, і я вважаю, що ми провели справді чудову гру. Я був дуже гордий за наших хлопців.

Завжди можна спростити гру, якщо ми граємо з натхненням і виграємо з легкістю, але це не так просто. Я сподіваюся, що більшість це бачить, і я вважаю, що всі, хто розбирається у футболі, бачать, що ми були просто чудовими сьогодні ввечері. Нам не вистачило трохи, це була безжальна гра.

Команда повинна бути згуртованою і сильною, молодою і енергійною, але іноді трапляються помилки, які не можна виправдати. Мені подобається кожна окрема дія, яку футболісти робили на полі, це було приголомшливо.

Я дуже засмучений, це був чудовий матч, але ми повинні вчитися на таких матчах. Ми показали характер, повернулися після 1:3. У нас ще досить молода команда.

З досвідом на цьому рівні і з тим, що граємо проти сильніших команд, ми не повинні робити таких помилок, як у випадку з першими трьома пропущеними голами. Це були жахливі помилки", – підсумував тренер.

В іншому матчі 3-го туру групи D збірна Франції вдома розгромила Азербайджан з рахунком 3:0.

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 13 жовтня з Азербайджаном. Для "синьо-жовтих" це буде номінально домашній поєдинок, який відбудеться у польському Кракові. Того ж дня Франція на виїзді протистоятиме Ісландії.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie