- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 694
- Час на прочитання
- 1 хв
Тренер збірної Іспанії прокоментував перемогу над Аргентиною у фіналі ЧС-2026
Луїс де ла Фуенте поділився емоціями після виграшу Мундіалю.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу своєї команди над Аргентиною (1:0) у фіналі чемпіонату світу-2026.
"Я дуже пишаюся цим поколінням футболістів, які зростали з цією ідеєю, залишалися їй вірними, вдосконалювали її, були взірцем згуртованості. Ми були однією великою сім'єю. Це чудові футболісти з винятковим талантом. Я пишаюся ними.
Озирнувшись назад, розумію, що ми виграли абсолютно усе саме з цим поколінням футболістів. Гадаю, результат матчу мав вирішитися значно раніше, але втручання Дібу (воротаря збірної Аргентини Еміліано Мартінеса — прим.) завадили нам виграти в основний час.
Але це фінал чемпіонату світу, і доводиться страждати навіть проти десяти гравців. Ми були готові до цього", — повідомив 65-річний де ла Фуенте в ефірі La Uno.
Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.
Раніше де ла Фуенте на чолі збірної Іспанії також виграв Євро-2024 та Лігу націй-2022/23.
Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.
Бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).
Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.