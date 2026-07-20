Тренер збірної Іспанії прокоментував перемогу над Аргентиною у фіналі ЧС-2026

Луїс де ла Фуенте / © Associated Press

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Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу своєї команди над Аргентиною (1:0) у фіналі чемпіонату світу-2026.

"Я дуже пишаюся цим поколінням футболістів, які зростали з цією ідеєю, залишалися їй вірними, вдосконалювали її, були взірцем згуртованості. Ми були однією великою сім'єю. Це чудові футболісти з винятковим талантом. Я пишаюся ними.

Озирнувшись назад, розумію, що ми виграли абсолютно усе саме з цим поколінням футболістів. Гадаю, результат матчу мав вирішитися значно раніше, але втручання Дібу (воротаря збірної Аргентини Еміліано Мартінеса — прим.) завадили нам виграти в основний час.

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Але це фінал чемпіонату світу, і доводиться страждати навіть проти десяти гравців. Ми були готові до цього", — повідомив 65-річний де ла Фуенте в ефірі La Uno.

Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Раніше де ла Фуенте на чолі збірної Іспанії також виграв Євро-2024 та Лігу націй-2022/23.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.

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Бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

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