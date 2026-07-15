Тренер збірної Іспанії відреагував на слова Дешама про суддівство в півфіналі ЧС-2026

Луїс де ла Фуенте / © Associated Press

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Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував слова головного тренера збірної Франції Дідьє Дешама про суддівство в півфінальному матчі чемпіонату світу-2026.

Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився перемогою іспанців з рахунком 2:0.

Після гри Дешам поставив під сумнів кваліфікацію головного арбітра зустрічі — сальвадорця Івана Бартона.

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"Коли програєш, усі ми шукаємо виправдання. Ми пережили погані моменти із суддівством. Це нагадало нам день матчу проти Уругваю.

Було кілька епізодів, у яких ми почуваємося постраждалими. Поблажливість арбітра... Усе, про що я прошу, — це щоб ми всі ставали кращими: суддівство, VAR", — цитує де ла Фуенте видання Marca.

Також де ла Фуенте поділився емоціями після перемоги своєї команди над французами та вихід до фіналу Мундіалю.

"Важко передати те, що ми відчуваємо, але це щастя. Ця група гравців — виняткова. Нам залишилося зробити ще один крок. Накопичилося багато напруги, бути у фіналі — це велика відповідальність і водночас розкіш. Потрібно все це усвідомити.

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Франція? Ми ще в роздягальні говорили, що нам протистоятиме одна з найкращих команд світу з найкращими гравцями світу. Але їм протистояла найкраща команда світу. Наша команда зробила складне легким.

Майже чотири роки тому ми розпочали з певної ідеї, залишилися їй вірними, і саме це привело нас сюди. Сьогодні ми грали проти однієї з найкращих збірних світу. Але вони грали проти найкращої команди світу. Це різні речі.

Ці гравці заслуговують на найкраще. Щодня вони демонстрували свою відданість, згуртованість, самовіддачу та талант. Вони роблять складне легким", — наводить слова де ла Фуенте видання RMC Sport.

У фіналі Іспанія позмагається з переможцем іншого півфіналу, в якому в середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом зустрінуться Англія та Аргентина.

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Фінал ЧС-2026 відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що збірна Іспанії повторила історичний рекорд за найдовшою серією без поразок.

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