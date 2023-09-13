Тренер збірної Італії висловився про перемогу над Україною у відборі на Євро-2024

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував перемогу над командою України в матчі 6-го туру відбору на Євро-2024.

У поєдинку на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані збірна України програла з рахунком 1:2 . Після гри керманич "Скуадри Адзурри" похвалив своїх підопічних, але також наголосив на проблемах з реалізацією моментів.

За його словами, наприкінці зустрічі, коли Україна більшими силами пішла в атаку, італійська збірна повинна була забивати третій та четвертий голи.

"Ми маємо бути задоволені, бо далеко не завжди вдається за всю гру не пропустити від суперника жодного кросу. Ми дозволили їм створити два моменти у першому таймі та пропустили дві контратаки у другому. Причепитися до цього не можна – команда провела хороший матч.

На останніх хвилинах суперник залишав в атаці одразу кількох гравців, оскільки великої різниці, з яким рахунком програти, для нього не було. І все ж таки нам необхідно покращувати реалізацію і забивати третій та четвертий голи, коли є така можливість.

Останніми тижнями тиск на нас був великий, і я мусив зрозуміти багато речей за короткий час. Дякую всьому штабу національної команди за ту допомогу, яку мені надавали протягом усього цього періоду", – наводить сайт УЄФА коментар Спаллетті для RAI.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірне становище та коли наступні матчі

За підсумками шести турів збірна України (7 очок) опустилася на третє місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів), на другу позицію піднялася Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Нашій команді залишилося зіграти три матчі у кваліфікації на Євро-2024: Україна – Північна Македонія (14 жовтня), Мальта – Україна (17 жовтня) та Україна – Італія (20 листопада).

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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